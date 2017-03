Im Gastspiel in Baku gegen Aserbaidschan soll der makellose Qualifikationsstart fortgesetzt werden - derzeit hält die Truppe von Joachim Löw bei zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 16:0 nach vier Partien.

Nach der Abschiedsgala von Lukas Podolski beim 1:0 gegen England rückt wieder das rein Sportliche in den Vordergrund. "Das wird kein Selbstläufer. Aber die Erwartungshaltung ist schon ein Sieg", sagte Teammanager Oliver Bierhoff vor der Reise ins 4.100 Flugkilometer entfernte Baku. Das Ziel im ersten Pflichtspiel 2017 ist klar, so Bierhoff: "Wir wollen die Qualifikation weiter souverän anführen."

Ähnlich äußerte sich Real-Madrid-Profi Toni Kroos. "Lange Anreise, Zeitverschiebung, das kann immer mal unangenehm werden", sagte der Mittelfeldspieler über die Rahmenbedingungen der Fernreise ans Kaspische Meer. "Aber natürlich müssen wir da gewinnen", fügte er hinzu.

Aserbaidschans Teamchef Robert Prosinecki sieht der Partie relativ gelassen entgegen. "Das Match gegen Deutschland wird für uns das einfachste Gruppenspiel. Niemand erwartet von uns Übermenschliches, daher werden wir ganz ruhig spielen. In den anderen Partien haben wir mehr Druck."

Die Auswahl des in Deutschland geborenen Kroaten, der früher unter anderem für Barcelona und Real Madrid spielte, liegt derzeit in Gruppe C überraschend auf Platz drei. "Viele Fans glauben, dass wir die Endrunde in Russland erreichen, aber so weit sind wir noch nicht", betonte Prosinecki. Als eine Schwachstelle sieht der 48-Jährige, dass kaum Spieler bei internationalen Clubs tätig sind.

Trotz der Vorfreude auf die DFB-Stars sorgt der Spielort bei Fans in Baku für Kopfschütteln. Die Partie steigt im Tofig-Bahramov-Stadion - einem Bau aus den 1950er Jahren. Dabei hat sich die autoritäre Führung in Baku mit ihren Milliarden-Einnahmen aus dem Handel mit Öl und Gas für die Europaspiele 2015 eine hochmoderne Arena mit fast 70.000 Plätzen zugelegt. Wegen der Vorbereitungen auf die Islamischen Spiele der Solidarität, einem Sportwettbewerb islamischer Staaten, Mitte Mai in Baku wurde das Fußballspiel ins alte Stadion verlegt.

Prosinecki ist aber sicher, dass die Anhänger dies bei entsprechender Leistung schnell vergessen werden: "Falls wir nicht verlieren, würde Aserbaidschan explodieren."

Nicht auszudenken, was bei einem Sieg des Underdogs passieren würde - davon ist aber allein schon bei einem Blick auf die Statistik ohnehin nicht auszugehen. Der aktuelle Weltmeister hat in seiner Geschichte kein einziges WM-Qualifikationsspiel in der Fremde verloren, vor eigenem Publikum gab es nur zwei Niederlagen: 1985 gegen Portugal mit 0:1, 2001 gegen England mit 1:5.

Auch Vize-Europameister Frankreich steht bereits am Samstag vor einem Pflichtsieg - die auf Platz eins liegenden "Bleus" treten am Samstag in Gruppe A in Luxemburg an. Im Rennen um Rang zwei wartet in Sofia ein richtungsweisendes Duell von Bulgarien mit den Niederlanden.

In Pool B wollen die bei vier Siegen aus vier Partien haltenden Schweizer ihren perfekten Start vor eigenem Publikum gegen Lettland fortsetzen. Europameister Portugal verteidigt im Heimmatch gegen Ungarn Platz zwei.

In Brüssel steigt das Gruppe-H-Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter Belgien und dem ersten Verfolger Griechenland, in Podgorica empfängt der Gruppe-E-Zweite Montenegro den Ersten Polen. England könnte mit einem vollen Erfolg in London gegen Litauen die Führung in Pool F ausbauen, sofern Slowenien in Schottland nicht gewinnt.