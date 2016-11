"Kottan ermittelt" unter Puppen in Hochform .

Mit Internet, Blogs und Co. hatte Major Adolf Kottan zwar noch nie etwas am Hut, in seiner neuesten Inkarnation als einziger rein menschlicher Akteur in "Kottan ermittelt - Das Puppen-Musical" bleibt der Kult-Kieberer sich selbst jedoch treu und schafft es trotzdem irgendwie ins Jetzt.