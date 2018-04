Bernhard Eisel trainiert mit Gips für baldiges Comeback .

Radprofi Bernhard Eisel arbeitet, leicht eingeschränkt durch einen eingegipsten Arm an seiner baldigen Rückkehr ins Renngeschehen. Das Comeback des am 11. März bei einem Rennsturz schwer verletzten Routiniers ist spätestens Anfang Mai geplant. Bis dahin muss Eisel, der einen Bruch am Speichenansatz sowie erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten hatte, noch mit einem Gips am rechten Arm aufs Rad.