Der Vorarlberger schloss die "Drei Tage von De Panne" als Gesamt-Zweiter ab. Nach dem fünften Platz im 14,2-km-Zeitfahren in De Panne (Belgien) am Donnerstag hatte der 27-Jährige in der Schlusswertung 38 Sekunden Rückstand auf den belgischen Meister Philippe Gilbert.

Brändle bewies in dem Rennen der höchsten Kategorie der Europa-Tour (2.HC) starke Form. Im abschließenden Zeitfahren gelang ihm indes der erhoffte Erfolg nicht, der Ex-Stundenweltrekordler lag etwas mehr als fünf Sekunden hinter dem siegreichen Australier Luke Durbridge.

Gilbert genügte angesichts des Vorsprungs von 50 Sekunden der siebente Etappenrang, zwölf Sekunden hinter Brändle, um seinen Rivalen auf Distanz zu halten. Für den QuickStep-Profi war es ein Beweis seiner guten Form wenige Tage vor der klassischen Flandern-Rundfahrt am Sonntag, die er im Gegensatz zu Brändle bestreiten wird.

Brändle selbst hatte sich für das Einzelzeitfahren mehr erhofft und gab zu, enttäuscht zu sein. "Es gibt keine Entschuldigung. Ich wollte gewinnen, aber die Beine waren nicht gut genug", sagte der Hohenemser in einer Mitteilung seines Teams. "Es wird wirklich Zeit, dass ich ein Zeitfahren gewinne. Ich wollte dem Team für all die harte Arbeit etwas zurückgeben."