Das siebente und vorletzte Teilstück am 13. Juli wird in Waidhofen gestartet und führt mehrmals den Anstieg zur Basilika Sonntagberg im Mostviertel hinauf. Die Etappe umfasst 129,3 Kilometer und 3.169 Höhenmeter, wie die Organisatoren am Freitag bekanntgeben.

Der gesamte Streckenplan der diesmal in Vorarlberg beginnenden und wie im Vorjahr in Wels endenden Rundfahrt wird kommenden Donnerstag in Linz präsentiert.