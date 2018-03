Die zehn Bewerbe der Bundesliga bilden für die sechs ÖRV-Rennställe der Continental-Kategorie (3. Division) neben den immer zahlreicheren Auslandseinsätzen einen Teil der Vorbereitung auf den Höhepunkt, die Österreich-Rundfahrt Anfang Juli.

Riccardo Zoidl, der Vorjahressieger in Leonding, hat 2018 vorerst zwei Rennen in seinem Kalender rot angestrichen. "Ich habe zwei Highlights, die Tour of the Alps und die Österreich-Rundfahrt. Da kann ich mich am besten präsentieren", sagte der 29-Jährige am Mittwoch der APA. Da befand er sich im Trentino, um Etappen der Alps-Tour (ab 16.4.) zu erkunden.

Die Heim-WM in Innsbruck ist für den früheren World-Tour-Profi (3 Saisonen bei Trek) "definitiv" ein Thema. "Aber die ist noch weit weg", sagte der Ex-Sieger der Ö-Tour. Er plädiert allerdings dafür, dass vom Radsportverband möglichst bald klare Qualifikationskriterien präsentiert werden. "Das muss nachvollziehbar sein", erklärte Zoidl, der sich für Straßenrennen und Zeitfahren starker Konkurrenz von ÖRV-Profis bei WorldTour-Rennställen gegenübersieht.

Der zweifache Straßen-Staatsmeister fährt wie 2017 im nominell stark besetzten Team Felbermayr Wels an der Seite von Markus Eibegger und Stephan Rabitsch. Neu dabei sind Matthias Krizek und Sprinter Filippo Fortin (ITA), der den Weggang von Daniel Auer zu den WSA Pushbikers (neu mit dem Nordischen Kombinierer Mika Vermeulen) ausgleichen soll.

Das im Vorjahr in der Bundesliga siegreiche Team Amplatz BMC, das mit dem Slowenen Matej Mugerli auch den Einzelsieger gestellt hatte, tritt 2018 unter dem Namen MyBike Stevens an. Kletter-Spezialist Hermann Pernsteiner ist zum World-Tour-Rennstall Bahrain-Merida (mit Star Vincenzo Nibali) abgewandert. International am breitesten aufgestellt ist das Team Vorarlberg, das für 2018 Fahrer aus Belgien, Deutschland, Italien und der Schweiz holte und weiter den Kletterer Daniel Geismayr unter Vertrag hat.

Fast alles neu ist beim Team Tirol Cycling, bei dem die Brüder Florian und Mario Gamper in die Eliteklasse einsteigen. Sebastian Schönberger und Markus Freiberger sind aus Innsbruck zu Hrinkow Steyr gewechselt.

Termine Rad-Bundesliga: 25.3.: 58. Eröffnungsrennen Leonding; 1.5.: GP Vorarlberg Nenzing; 6.5.: Burgenland-Rundfahrt Horitschon; 10.6.: GP Niederösterreich St. Pölten; 29.6.: ÖM Einzelzeitfahren NÖ; 1.7.: ÖM Straße Wien; 18.8.: ÖM Berg Diex (Kärnten); 19.8.. GP Südkärnten Völkermarkt; 15.9.: King of the Lake Attersee (Mannschaftszeitfahren); 16.9.: Raiffeisen-GP Judendorf/Straßengel (UCI-Rennen 1.2).