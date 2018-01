Die 40. Dakar-Rallye endet am Samstag in Cordoba. Der Salzburger Walkner liegt auf seiner KTM zwei Etappen vor der Zieleinfahrt in der Gesamtwertung als Führender 32 Minuten vor dem Argentinier Kevin Benavides (Honda).

Bei den Autos hat der Spanier Carlos Sainz (Peugeot) Platz eins 1:00:45 Stunden vor Titelverteidiger Stephane Peterhansel (FRA) inne. Die 12. Etappe für Autos und Trucks wird am Donnerstag unverändert gefahren.