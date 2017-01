Der 30-jährige KTM-Pilot setzte sich nach 521 Kilometern von Salvador de Jujuy (Argentinien) nach Tupiza (Bolivien) mit 2:02 Minuten Vorsprung auf den Spanier Joan Barreda durch, der in der Motorrad-Gesamtwertung weiterhin vor dem Chilenen Pablo Quintanilla führt.

Walkner schob sich jedoch durch seinen insgesamt zweiten Dakar-Etappensieg - den ersten seit seinem Triumph beim Debüt vor zwei Jahren - vom elften auf den vierten Gesamtrang. "Back in the game!!!", schrieb der Österreicher auf Facebook. Sein Rückstand auf Honda-Pilot Barreda beträgt 25:45 Minuten.

Walkner schloss erst auf den letzten Etappenkilometern zu dem in dieser Phase noch führenden Joan Barreda auf. Im Gegensatz zum Spanier konnte sich der Salzburger an den Spuren der Vorderleute im Sand orientieren. "Es war heute einfacher, weil ich als Elfter gestartet bin", sagte Walkner laut "Motorsport total". Am Freitag geht er aufgrund des Etappensieges als Erster ins Rennen.

Trotz des Vorteils, einen "markierten" Weg vor sich zu haben, war Fingerspitzengefühl gefragt: "Zu Beginn war die Navigation kompliziert, denn einige Fahrer hatten sich verfahren. Nach 100 Kilometern fühlte ich mich lockerer, aber ich dachte nicht daran, diese Etappe zu gewinnen. Ich freue mich über den Sieg", erklärte Walkner, der am Dreikönigstag 662 Kilometer bis nach Oruro zu absolvieren hat, 447 davon auf Zeit.

Einen Wermutstropfen aber gab es für Walkner - sein Teamkollege Toby Price, der die Dakar im Vorjahr überlegen gewonnen hatte, kam zu Sturz und musste wegen eines Oberschenkelbruchs aufgeben. "Sieg und Niederlage liegen wohl in keinem anderen Race so nah beisammen wie bei der Rally Dakar!!!", ließ der KTM-Pilot verlauten.

Walkner selbst hatte bei der letztjährigen Dakar-Rallye ebenfalls aufgrund eines Oberschenkelbruchs aufgeben müssen. Ein Jahr zuvor war das Event für Walkner wegen einer Erkrankung vorzeitig zu Ende gewesen. Diesmal hat sich der von Red Bull unterstützte Pilot vorgenommen, bis zum Ende durchzuhalten und eventuell sogar in der Gesamtwertung unter den Top-3 zu landen - beiden Zielen kam er am Donnerstag näher. Zum Auftakt der diesjährigen Auflage erreichte Walkner die Etappenränge 6, 13 und 11. Das Rennen durch Sand und Staub endet am 14. Jänner in Buenos Aires.

Der ehemalige KTM-Motorrad-Star Cyril Despres hat am Donnerstag die Führung in der Autowertung der Dakar-Rallye übernommen. Der französische Peugeot-Pilot gewann das vierte Teilstück über 416 Sonderprüfungskilometer überlegen mit 10:51 Minuten Vorsprung auf Mini-Fahrer Mikko Hirvonen. Es war der erste Dakar-Etappensieg auf vier Rädern für Despres, der fünf Motorrad-Gesamtsiege gefeiert hatte.

Der bisherige Spitzenreiter, Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb, hatte Probleme mit dem Turbolader an seinem Peugeot und verlor deshalb als Fünfter der Tageswertung mehr als 22 Minuten auf seinen Landsmann und Teamkollegen. In der Gesamtwertung fiel Loeb mit knapp sieben Minuten Rückstand auf Platz vier zurück.