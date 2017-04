Franz Schnabl sei ein "exzellenter Kandidat" und "durch und durch eine niederösterreichische Entscheidung", sagte SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern. Der (heutige) Freitag bedeute den Beginn einer neuen gemeinsamen Arbeit. Niederösterreich sei für die SPÖ ein "Schlüsselbundesland" und das mitgliederstärkste Bundesland. Das Potenzial an Stimmen für eine bundesweite Wahl sei besonders hoch.

"Es geht um etwas - landes- und bundespolitisch", sagte Kern. Die Entscheidung für Schnabl stehe auch für Kontinuität. Der SPÖ-Chef gab sich "zuversichtlich, dass wir in Niederösterreich eine prägende und noch stärkere Rolle spielen können". Kern wies darauf hin, dass Schnabl "in Niederösterreich geboren und aufgewachsen" sei und aus einfachen, kleinen Verhältnissen stamme, womit die Biografien ähnlich seien.

"Veränderungsmöglichkeiten aktiv nutzen"

Es gehe darum, "allen Menschen in unserem Land die selbe Chance zu geben", dafür habe die Politik die Weichen zu stellen. In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit gehe es auch um Beschäftigung und Arbeit sowie gute Einkommen, sagte Kern. Arbeitslosigkeit sei auch in Niederösterreich eine "ganz große Baustelle". Mit Schnabl habe die SPÖ neben Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil nun einen weiteren (ehemaligen) Polizeibeamten in einer Führungsposition.

Unter Verweis darauf, dass der designierte Landesparteivorsitzende ein Familienmensch sei, ortete der Kanzler auch "familienpolitischen Nachholbedarf in Niederösterreich". Es gelte, "Veränderungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen". Die Wahlauseinandersetzung im Bundesland werde "eine bedeutende", das wisse die Sozialdemokratie. "Die ÖVP in Niederösterreich ist ein starker Gegner, ich kenne Johanna Mikl-Leitner aus der Zeit als Innenministerin." Die Karten seien "neu gemischt, möge der Bessere gewinnen", sagte Kern.

"Überwältigt von Zustimmung"

Er sei "überwältigt" von der 100-prozentigen Zustimmung im Präsidium und im Vorstand, sagte der designierte Landesparteivorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Seine Botschaften seien positiv auf- und angenommen worden. Mit dem heutigen Freitag erfolge ein "Start, Niederösterreich neu zu denken in allen Bereichen". Die SPÖ wolle "eine bestimmende Kraft in diesem Land sein", betonte Schnabl - "in Neunkirchen geboren" und damit "waschechter Niederösterreicher".

Er halte es für "möglich, nach der Ära Pröll einen Aufbruch in Niederösterreich zu erreichen". Es handle sich um ein "ganz tolles Bundesland". Niederösterreich müsse aus seiner Sicht freilich "nicht schneller, sondern vor allem besser werden", sagte Schnabl. Es gehe u.a. um Arbeit und Arbeitsplätze, um Familien, Budget und Budgetvollzug sowie um innovative Arbeitsplätze. Es gebe somit "viel zu tun" im Bundesland. Daher sei es "notwendig, dass sich die Sozialdemokratie einbringt und eine bestimmende Kraft wird".

Er wolle Sicherheit vermitteln und Ängste nehmen, sagte Schnabl weiter. Damit Menschen mit Zuversicht in die Zukunft schauen könnten, sei Sicherheit ein wesentlicher Aspekt - von Schutz und Vorsorge vor Kriminalität bis zur Sozialbetreuung.

Im Hinblick auf die Landtagswahl 2018 erwartet Schnabl nach seinen Worten, dass die SPÖ die "bestimmende Kraft thematisch" und jene sei, die "die Ängste der Menschen versteht". Er gehe zudem davon aus, dass die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen und die SPÖ "als bestimmende Kraft" der nächsten Regierung angehören werde. Er selbst werde nicht schon jetzt in die NÖ Landesregierung wechseln.

Er sei "bis jetzt kein Mandatar" gewesen, habe auch "keine politische Rolle ausgeübt", sei aber "immer sehr nahe" gewesen, erklärte Schnabl. Die Menschen im Land wollten, dass es nach vorne gehe und hätten "Streit satt". Er werde "sehr sachlich" an die Aufgabenstellung herangehen, aber "nie ohne den notwendigen Respekt". Der designierte SPÖ NÖ-Chef kündigte nicht zuletzt an, dass er ein Fairnessabkommen für die Wahl zwischen allen Parteien wolle, wo auch zu überlegen sei, wie mit Hetze, Verleumdung oder Ängste schüren umgegangen werde.

Stadler: "Karten in NÖ sind neu gemischt"

"Er ist der richtige Kandidat zum richtigen Zeitpunkt für Niederösterreich", sagte der scheidende Landesparteivorsitzende Matthias Stadler über den SPÖ-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018, Franz Schnabl. Die SPÖ werde mit einem "Plan A für NÖ" in die Wahlauseinandersetzung gehen und deutlich Stimmen dazugewinnen. "Die Karten in Niederösterreich sind neu gemischt."

2013 waren die Sozialdemokraten auf den historischen Tiefststand von 21,6 Prozent abgesackt. Die SPÖ müsse die Chance nutzen, um nach der niederösterreichischen Landtagswahl 2018 entscheidend mitzubestimmen, erklärte Stadler, der den Landesparteivorsitz an Schnabl übergeben wird. Die Spitzenkandidatur und der Landesparteivorsitz müssten "in einer Hand sein", erklärte der Bürgermeister von St. Pölten.

Der Spitzenkandidat vereine vier wichtige Aufgaben und Schwerpunkte in seiner Vita: Sicherheit, Arbeit, Internationalisierung und soziale Kompetenz. Er habe "Sicherheit von der Pike auf gelernt", verwies Stadler auf Schnabls frühere Tätigkeit bei der Wiener Polizei. Sicherheit beziehe sich aber auch auf die Bereiche Bildung und Arbeitsplätze, erklärte Stadler.

Arbeit als essenzielles Thema

Ein essenzielles Thema sei Arbeit. Die Zahl von derzeit 70.000 Arbeitslose inklusive Schulungsteilnehmern "gehört gesenkt, wir haben Konzepte dafür", so Stadler. Schnabl, bisher Personalchef bei Magna, sei durch seine Aufgabe in einem Weltkonzern dafür prädestiniert. In puncto internationale Ausrichtung des Bundeslandes werde der designierte Vorsitzende seine Kontakte einbringen. Als Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASBÖ) stehe er für viele Ehrenamtliche.

Der scheidende SPÖ-Landeschef blickte auf "vier spannende Jahre" zurück,. Er könne die Partei "mit ruhigem Gewissen übergeben". Die SPÖ sei "finanziell für den Wahlkampf gerüstet", betonte Stadler. Er verwies auch auf eine durchgeführte Struktur- und Organisationsreform innerhalb der Partei.

Der Bürgermeister der niederösterreichischen Landeshauptstadt erklärte, er sei nach der Gemeinderatswahl im Vorjahr den St. Pöltnern verpflichtet. Das Bundesland brauche eine starke rote Hauptstadt, "dafür werde ich ein Garant sein", versprach Stadler.

Eine weitere Personalie wurde am Freitag ebenfalls entschieden: Der bisherige ASBÖ-Bundessekretär Reinhard Hundsmüller ist mit sofortiger Wirkung neben Robert Laimer als Landesgeschäftsführer im Amt.