Auf der einen Seite wurde eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof wegen „Verletzung verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte“ eingebracht und zum anderen die außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof wegen „inhaltlicher Rechtswidrigkeit, schwerwiegender Verfahrensmängel, Widersprüchlichkeit der Entscheidungsgründe und denkunmöglicher Gesetzesauslegung“ beantragt.

Eine ordentliche Revision war nicht möglich, da das Verfassungsgericht diese nicht zulässt. Laut dem Richtersenat ist keine grundsätzliche Rechtsfrage zu klären. Das sieht am Airport natürlich anders, Ofner bezeichnet dies sogar als „weltweit einzigartig“, bei einem Projekt wie der dritten Piste. Ofner und seine Kollege Julian Jäger sind dennoch optimistisch, dass in einem der beiden Fälle ein positives Urteil zugunsten des Flughafens erteilt werden wird.

Ebenfalls eine außerordentliche Revision gegen den Entscheid hat auch die zuständige UVP-Behörde der ersten Instanz, das Land NÖ, beantragt. Die Bundeshauptstadt Wien wird hingegen keine eigenen Rechtsmittel ergreifen, sich jedoch beim Flughafen beteiligen. So werde man in beiden Fällen Stellungnahmen abgegeben, wie der SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin gegenüber der APA erklärt. "Würden wir das nicht tun, hieße das, dass wir das Urteil akzeptieren", so Valentin. Und das tue man nicht.

„CO2-Diskussion“ ärgert Flughafen

Der Flughafen brachte bei der öffentlichen Bestätigung der juristischen Bekämpfung des BvwG-Entscheids einmal mehr das Argument, dass der gesamte Wirtschaftsstandort Österreich betroffen sei. Den Richterspruch bezeichnen Ofner und Jäger als „unschlüssig, widersprüchlich und willkürlich“. So werde auf der einen Seite der Bedarf der dritten Piste bestätigt, andererseits verschwinde dieses „Argument dann in einem schwarzen Loch“, ärgert sich Ofner. Geflogen werden schließlich auch ohne zusätzliche Start- und Landebahn in Schwechat.

Besonders verärgert zeigt man sich, dass sämtliche CO2-Emissionen der Luftfahrt im österreichischen Luftraum dem Schwechater Airport angelastet würden. „Es gibt aber CO2-Emissionen, die dem Flughafen zuzurechnen sind und jene die es nicht sind“, erklärt Jäger. Während An- und Abflüge natürlich dem Standort geschuldet wären, hätten Überflüge des heimischen Luftraums mit Schwechat aber nichts zu tun. Das sei auch per EU-Verordnung so festgehalten. Zudem würden sämtliche Flugbewegungen in erster Linie die Airlines betreffen und nicht nur den Flughafen. Die eigene CO2-Bilanz versuche man mit eigenen Maßnahmen am Standort zu verbessern. Beim Thema „CO2“ würde es sich überhaupt um ein globales Thema handeln.



Die Flughafen-Vorstände Günther Ofner und Julian Jäger hoffen auf Gewährung der außerordentlichen Revision. | Gerald Burggraf

Dritte Piste mit „Klimaschutz-Zielen unvereinbar“

Gänzlich anderer Meinung sind hierbei naturgemäß die Umweltorganisationen. Für „System Change, not Climate Change“ (SCnCC) müsse die letztinstanzliche UVP-Entscheidung bestehen bleiben. Beim Ausbau des Flughafens handle es sich immerhin um das „emissionsintensivste Projekt des Landes“ und seit „mit den Klimaschutz-Zielen Österreichs unvereinbar“.

Dafür demonstrierten Mitglieder der Organisation während der Pressekonferenz vor dem Hotel. Magdalena Heuwieser von SCnCC glaubt zudem nicht, dass Österreichs Wirtschaft von einem „fossilen Großprojekt wie dem Flughafenausbau“ abhänge. Wolfgang Rehm von VIRUS ergänzt: „Jeder Einzelbeitrag zum verstärkten Treibhauseffekt ist klein, die Emissionen lassen sich aber nur auf dieser Ebene beeinflussen.“

Die Pistengegner plädieren vielmehr dafür, dass die Politik in erneuerbare Energien und den Bahnverkehr investieren sollte, um mehr Jobs zu schaffen. „Die kurzen Flüge innerhalb Österreich wären aus Klimaschutzgründen sofort abzuschaffen“, merkt etwa Brigitte Buschbeck von der Bürgerinitiative Liesing an. Das Argument „Bahn“ gelte für den Flughafen aber nicht. „Ich halte nichts davon Bahn und Flugzeuge gegeneinander auszuspielen. Außerdem haben wir jetzt schon eine gute Kooperation mit der ÖBB“, merkt Airport-Vorstand Jäger an.

100 Millionen Euro an Verfahrenskosten

Beim Schwechater Flughafen rechnet man mit einer Verzögerung von vier bis fünf Jahren – realistischer Weise und im Fall keine neuerlichen Hürden sei eine Inbetriebnahme frühestens 2030 möglich. Bisher habe man rund 100 Millionen Euro an Verfahrenskosten, ein unmittelbarer Schaden sei aber noch nicht zu beziffern. Lediglich die 30 Millionen Euro, die in der Vorjahresbilanz abgeschrieben werden musste, würden hier hinein fallen.

Nun gehe es aber erst einmal darum eine Rechtssicherheit zu bekommen, sind Ofner und Jäger überzeugt. Nicht nur für das Projekt „3. Piste“, sondern auch für sämtliche weitere Vorhaben, die nun mit Argumenten des Klimaschutzes ins Wanken kommen. So hofft man auch bei der Wirtschaftskammer NÖ auf einen „möglichst raschen Erfolg der Revision“, wie Präsidentin Sonja Zwazl betont.