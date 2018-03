"Unser vor zehn Jahren aufgesetzter Plan funktioniert", meinte der 73-Jährige in einem ausführlichen Interview mit den Salzburger Nachrichten. Hoffnungsfroh äußerte er sich auch im Hinblick auf die am Sonntag in Melbourne startende Formel-1-Saison.

Im Fußball mache man derzeit quasi fast alles richtig. "Wir haben die richtigen Leute in den richtigen Positionen", sagte Mateschitz, der auch die Schattenseite dieser Entwicklung ansprach, namentlich die Gefahr, dass Salzburgs Erfolgscoach Marco Rose abhanden kommen könnte. "Wir können unsere besten Spieler nicht halten, und beim Trainer ist es eine Frage von Wochen oder Monaten, bis er international gefragt ist und Angebote kommen."

Duell zwischen Salzburg und RB Leipzig wäre "gut für Sport und Entertainment"

Ein mögliches Europa-League-Duell zwischen Salzburg und RB Leipzig, beide Teams stehen im Viertelfinale, wäre aus Sicht von Mateschitz "für alle in der Familie eine tolle Geschichte, interessant und lustig", in jedem Fall aber "gut für Sport und Entertainment". Die Europäische Fußball-Union hatte im vergangenen Sommer beiden Teams das Startrecht eingeräumt. Aufgrund des gemeinsamen Eigentümers bzw. Sponsors hatte es diesbezüglich Fragezeichen gegeben.

In der Formel 1 erwartet Mateschitz, dass Red Bull mit seinen Fahrern Max Verstappen und Daniel Ricciardo sowie einem "hervorragenden" neuen Auto gut gerüstet ist. "Ich sehe die Chance, dass Ferrari und wir Mercedes näher kommen", erklärte er.