So koste das Umstecken zwischen 20 Euro und 55 Euro, das Aufbewahren des Reifensatzes zwischen 25 und 55 Euro, teilte die AK Oberösterreich am Freitag mit.

Bei 73 Händlern in Oberösterreich wurde nachgefragt, was das jeweilige Service für die beiden gängigen Dimensionen 195/65 R 15 V und 215/65 R 16 H kostet. Ein direkter Vergleich des Preises sei aber laut AK schwierig, da dieser nicht nur von der Größe der Reifen abhänge sondern auch davon, ob sie auf Alu- oder Stahlfelgen montiert sind. Zudem verfüge nicht jeder Betrieb über eine Waschanlage für die Reifen, so dass sie in manchen mit der Hand gereinigt werden.

Die Differenz für das Umstecken zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter betrage 146 Prozent bei Stahlfelgen und 174 Prozent bei Alufelgen, ermittelten die Konsumentenschützer. Die Preisspanne für Wechseln, Waschen und Einlagern eines kompletten Satzes - inklusive zwei Räder wuchten - liege laut Erhebung zwischen 53 Euro und 106 Euro.