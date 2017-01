Die Frau stellte eine Laterne mit einer brennenden Kerze auf ihren Balkon. Als sie ein lautes Knallen hörte, bemerkte sie, dass es dort zu brennen begonnen hatte. Sie versuchte noch, mit einer Decke die Flammen zu löschen, berichtete die oö. Polizei am Montag in einer Presseaussendung.

Die Seniorin bat einen Nachbarn, die Feuerwehr zu rufen. Diese konnte den Brand löschen, der sich bereits auf die am Balkon gelagerten Sachen und die thermische Isolierung des Mehrparteienhauses ausgebreitet hatte. Auch die großflächige Schiebetür zum Wohnzimmer war zerborsten. Rauchgas drang in alle Räume sowie das Stiegenhaus der sechsgeschoßigen Anlage. Die Verletzte wurde ambulant behandelt. Die Schadenshöhe konnte vorerst nicht beziffert werden, teilte die Exekutive mit.

In Kirchdorf an der Krems geriet am Sonntag eine Holzdecke in einem Abstellraum durch einen Gasheizstrahler in Brand. Der 53-jährige Hausbesitzer hatte das Heizgerät auf einen Tisch gestellt und in Betrieb genommen, so die Polizei. Seine Frau bemerkte nach etwa einer Stunde Rauch. Als der Mann die Flammen nicht selbst löschen konnte, rief er die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.