Der arm-amputierte 34-Jährige klassierte sich im Marathon der Klasse T46 an der fünften Stelle. In dem kleinen Feld von elf Teilnehmern kam Bauer nach 2:58:34 Stunden ins Ziel. Den Sieg sicherte sich der Chinese Li Chaoyan in 2:33:35 Stunden.

Damit schloss Österreich die 15. Paralympischen Sommerspiele mit neun Medaillen ab, einmal Gold sowie je viermal Silber und Bronze.