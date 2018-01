ÖRV-Doppelsieg in Königssee - Kindl vor Frauscher .

Die österreichischen Rodler haben am Sonntag im Einsitzer-Bewerb in Königssee einen Doppelsieg eingefahren. Der Tiroler Wolfgang Kindl feierte 29 Tausendstel vor seinem engeren Landsmann Armin Frauscher seinen vierten Weltcup-Erfolg. Auch Reinhard Egger als Achter sowie Nico Gleirscher und David Gleirscher als ex-aequo-Neunte landeten in den Top Ten.