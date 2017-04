Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Frauendorf an der Au (Bezirk Tulln) ums Leben gekommen.

Der 17-jährige Pkw-Fahrer wollte auf der Landesstraße 45 links einbiegen, wobei er das entgegenkommende Motorrad übersah und mit ihm zusammenstieß, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Der Motorradfahrer stürzte von seinem Gefährt und erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autolenker erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Toten handelt es sich um den Direktor des Tullner Rosenheims, Viktor Spitzer. Er hatte noch am Tag vor dem tragischen Unfall mit dem ehrenamtlichen Besuchsteam des Landespflegeheims das 20-jährige Jubiläum gefeiert.