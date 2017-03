Der zweitägige Besuch beginnt am Mittwoch. Auf dem Programm stehen unter anderem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sowie Besuche des Wiener Musikvereins, der Spanischen Hofreitschule und eines Bio-Heurigen.

Österreich ist nach Angaben von Clarence House, Büro und Residenz des Prinzen in London, eine von mehreren Stationen einer Reise, die den Prince of Wales und die Duchess of Cornwall zwischen Ende März und 6. April in insgesamt vier Länder führen wird. Begonnen hat die Tour am Mittwoch in Rumänien, danach folgen Italien, der Vatikan und Österreich.

Das Treffen mit dem Bundespräsidenten ist nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei für den 5. April angesetzt. Am selben Tag soll laut dem Bundeskanzleramt auch das Gespräch mit Kern stattfinden.

Das royale Paar wird sich bis 6. April in Österreich aufhalten. Geplant ist auch ein Besuch des britischen Thronfolgers bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), wo der 68-Jährige an Diskussionen über die Bekämpfung moderner Sklaverei und über Religionsfreiheit teilnehmen werde. Dabei soll nach Angaben der britischen Botschaft in Wien auch die Kooperation zwischen Großbritannien und Österreich bei der Bekämpfung von internationalem Menschenhandel thematisiert werden.

Neben Politischem finden sich im Besuchsprogramm von Charles und Camilla auch Kulturtermine: Unter anderem wollen sie im Musikverein einer Probe der Wiener Philharmoniker beiwohnen und Originalmanuskripte von Komponisten, etwa von Mozart oder Brahms, aus dem Archiv des Musikvereins besichtigen. Auch ein Besuch in der Spanischen Hofreitschule ist geplant. Bei einem Bio-Heurigen wollen sich die beiden zudem über die österreichische Weinproduktion informieren.

Prinz Charles, der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, hat Österreich bereits mehrmals im Rahmen offizieller Visiten besucht. Für Camilla werde es der erste offizielle Besuch in Österreich sein, hieß es im Vorfeld.

Vor dem Wien-Besuch halten sich Charles und Camilla zunächst in Rumänien auf und reisen am 31. März nach Italien weiter. Geplante Stationen dort sind unter anderem Neapel, Florenz und Rom. Der Prinz wird laut Programm außerdem Amatrice in Mittelitalien besuchen und dort mit Betroffenen des schweren Erdbebens vom Sommer 2016 zusammenkommen.

Unmittelbar vor der Reise nach Österreich werden der Prinz und die Herzogin am 4. April den Vatikan besuchen und mit Papst Franziskus zusammentreffen. Für beide ist es nicht die erste Visite im kleinsten Staat der Welt.