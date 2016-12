Beim Absturz des Flugzeuges kurz nach dem Start in Sotschi am vergangenen Sonntag kamen alle 92 Insassen ums Leben. Die Maschine war auf dem Weg nach Syrien. An Bord waren auch Sänger und Tänzer des Alexandrow-Ensembles der Armee, das zur Feier des Jahreswechsels für russische Soldaten in Syrien auftreten sollte.