22-Jähriger bei Messerstecherei verletzt .

Eine Rauferei mit mindestens neun Beteiligten ist am Samstag vor einer Flüchtlingsunterkunft im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt eskaliert. Ein 20-jähriger Syrer attackierte einen 22-jährigen Iraker mit einem Messer. Der Iraker erlitt Stichverletzungen am Oberkörper, er wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot an Polizisten und Cobra-Beamte waren im Einsatz.