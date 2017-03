Das Unglück geschah, als der Zweijährige im Garten spielte. In einem unbeobachteten Moment dürfte das Kleinkind in Richtung des Baches Fischach gegangen sein. Laut polizeilichen Ersterhebungen dürfte der Bub am ungesicherten Ufer ausgerutscht und in den Bach gestürzt sein.

Das Kind wurde vom Vater 200 bis 300 Meter flussabwärts leblos im Wasser liegend aufgefunden. Es wurde geborgen und mit Hilfe von Nachbarn bis zum Eintreffen des Notarztes reanimiert. Anschließend wurde der Bub in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die polizeilichen Erhebungen laufen.