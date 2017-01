Am Nachmittag wurde die Bergrettung zu einem weiteren Einsatz gerufen: Zwischen Großarl und Bad Hofgastein wurde vermutlich eine Person verschüttet.

Im Wildgerlostal bei Krimml waren vier tschechische Schneeschuhwanderer ohne Notfallausrüstung unterwegs. Als sie sich gerade unterhalb der Zittauer Hütte befanden, wurden sie von einer Lawine, die vermutlich durch Selbstauslösung abgegangen ist, verschüttet.

Zwei der Männer konnten sich selbst befreien. Sie begannen einen dritten auszugraben und zu reanimieren. Die Bergrettung musste sich zuerst aus einem Hubschrauber einen Überblick verschaffen, wo genau sich die Unglücksstelle befand. Als die Retter bei den Tschechen eintrafen, wurde noch der vierte Schneeschuhwanderer vermisst. Auch er wurde schließlich geortet und man versuchte, ihn zu reanimieren. Für die beiden Verschütteten, die offenbar keine Atemhöhle gehabt hatten, kam aber jede Hilfe zu spät.

Am Pfeifferköpfl bei Bramberg forderte eine Lawine ein weiteres Todesopfer. Vier Einheimische waren dort auf einer Variantenabfahrt unterwegs und dürften dabei eine Lawine ausgelöst haben. Ein Mann wurde verschüttet. Auch er überlebte nicht.

Am Nachmittag wurde die Bergrettung zu einem weiteren Einsatz im Gebiet zwischen Großarl und Bad Hofgastein gerufen. Dort soll eine Person von einer Lawine verschüttet worden sein. Details waren aber vorerst nicht bekannt.

In Oberösterreich wurde am Sonntag ein 29-jähriger Skitourengeher aus den Niederlanden am Gosaukamm in der Gemeinde Gosau (Bezirk Gmunden) von einer Lawine erfasst und 600 Meter weit mitgerissen. Dank seines Airbag-Rucksacks blieb er an der Oberfläche und wurde nicht komplett verschüttet. Er konnte sich selbst befreien, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der Holländer war gemeinsam mit einem 42-jährigen Landsmann auf einer Skitour. Sie starteten am Vormittag beim Vorderen Gosausee und stiegen durch eine steile Rinne auf. Die Skier hatten sie auf ihre Rucksäcke geschnallt. Kurz nach Mittag löste sich plötzlich eine Staublawine, die den jüngeren Niederländer mitriss.

Der Mann konnte sich zwar selbst rasch aus dem Schnee befreien, er fand aber seinen Begleiter nicht und alarmiert daher die Bergrettung. Es stellte sich rasch heraus, dass der 42-Jährige nach wie vor am Ausgangspunkt stand und von der Lawine gar nicht erfasst worden war. Der leicht verletzte 29-Jährige und sein unverletzt gebliebener Freund stiegen schließlich selbst wieder zum Vorderen Gosausee ab.