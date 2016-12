Beamte führten gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra und dem Verfassungsschutz kurz nach sieben Uhr früh eine Hausdurchsuchung durch. Auch Spürhunde standen im Einsatz. Eine verdächtige Person wurde verhaftet. Der Hintergrund die Aktion ist noch offen.

"Die Ermittlungen laufen, derzeit sind Befragungen im Gange", sagte Polizeisprecher Michael Rausch und kündigte für den Lauf des Tages weitere Informationen an. "ORF Salzburg" berichtete am Montagvormittag von Hinweisenn, dass Verdächtige mit der Terrormiliz IS in Verbindung stehen oder mit ihm sympathisieren sollen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

Laut Medienberichten sind im Pfarrhof von Fuschl zurzeit neun Männer aus dem Irak, aus Afghanistan und aus Marokko untergebracht sein. Sie werden von einer Mitarbeiterin des Roten Kreuzes betreut.