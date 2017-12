Großbrand in einem Sägewerk in Radstadt .

In einem Sägewerk in Radstadt im Salzburger Pongau ist in der Nacht auf Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Passanten alarmierten kurz nach 23.00 Uhr die Einsatzkräfte. Rund 120 Mitglieder der Feuerwehren Radstadt und Umgebung konnten ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Tischlerei verhindern. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.