Nach exakt 381 Tagen in illegaler Freiheit wurde der 29-jährige Bosnier am Mittwoch in der Wohnung einer Bekannten in der Stadt Salzburg festgenommen. Der per EU-Haftbefehl gesuchte Strafgefangene hatte dort als U-Boot gelebt.

Aufgrund seiner ausweglosen Situation habe sich der Mann widerstandslos festnehmen lassen, sagte Polizeisprecherin Verena Rainer zur APA. Die Fahnder konnten sich dem Freigänger zuvor schon des Öfteren nähern, doch dem körperlich fitten Bosnier war es gelungen, sich immer wieder abzusetzen.

Nach intensiven Ermittlungen wurde die heimliche Unterkunft des Flüchtigen ausgeforscht. Der Strafgefangene wurde zunächst in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein gebracht und dann nach Tirol überstellt, wo er noch eine Reststrafe von einem Jahr absitzen muss.