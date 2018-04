Mordprozess im Fall Roland K. startet .

Am Salzburger Landesgericht startet am Donnerstag ein sechstägiger Prozess um die mutmaßliche Ermordung eines wohlhabenden Salzburgers. Die Leiche von Roland K. wurde im Mai 2017 in einem Schweinestall im Innviertel entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg klagte den Besitzer des Anwesens sowie ein befreundetes Pärchen wegen Mordes, Raubes und Einbruchdiebstahls an.