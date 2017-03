Polcanova setzte sich im Finale 4:1 gegen 35-jährige Rekordsiegerin Liu Jia durch, die seit 1998 15 Mal den Titel geholt hatte. Fegerl sicherte sich mit einem 4:2 über Vorjahressieger Dominique Plattner den vierten Titel.

Neben ihrer ersten Meisterwürde im Einzel fügte Polcanova ihrer Sammlung noch beide Siege im Doppel hinzu und blieb somit über das gesamte Wochenende ungeschlagen. Nicht nur die 22-Jährige, auch Simon Pfeffer stand in den Doppelbewerben zweimal ganz oben auf dem Podest. Nach ihrem gemeinsamen Triumph im Mixed-Doppel holte Polcanova an der Seite von Li Qiangbing auch den Damen-Doppel-Titel, Pfeffer gewann an der Seite von Alexander Chen den Herren-Doppel-Bewerb.

Final-Ergebnisse der Österreichischen Tischtennis-Staatsmeisterschaften am Sonntag in Salzburg:

Herren-Einzel: Stefan Fegerl (NÖ) - Dominique Plattner (OÖ) 4:2 (7,-3,-9,4,7,3)

Damen-Einzel: Sofia Polcanova (OÖ) - Liu Jia (OÖ) 4:1 (6,5,-6,9,3)

Herren-Doppel: Alexander Chen/Simon Pfeffer (NÖ/OÖ) - Dominique Plattner/Martin Storf (OÖ) 3:2 (8,-6,-5,10,9)

Damen-Doppel: Li Qiangbing/Polcanova (K/OÖ) - Liu Yuan/Amelie Solja (OÖ/K) 3:1 (6,-9,2,8)

Mixed-Doppel: Pfeffer/Polcanova (OÖ) - Fegerl/Li Qiangbing (NÖ/K) 3:1 (9,9,-3,5)