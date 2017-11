Postauto als Geisterfahrer in Rettungsgasse unterwegs .

Ein Lastwagenfahrer hat am Montag auf der Tauernautobahn in Salzburg ein Postauto gefilmt, das im Staubereich umgedreht und dann in der Rettungsgasse als Geisterfahrer unterwegs war. Die Polizei konnte den Vorfall zunächst nicht bestätigen.