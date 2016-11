Uhren-Boutique in Getreidegasse überfallen .

Bei einem Überfall auf eine Uhren-Boutique in der Salzburger Getreidegasse hat der Täter am Mittwochabend Geld in unbekannter Höhe erbeutet. Der etwa 20- bis 30-jährige Mann fügte bei einem Handgemenge dem 39-jährigen Verkäufer eine Schnittwunde am Arm zu.