Zu vergeben sind 36 Sitze im Landesparlament. Das vorläufige Endergebnis, das bereits die Briefwahl beinhaltet, wird voraussichtlich zwischen 20.00 und 21.00 Uhr vorliegen.

Insgesamt stehen neun Parteien zur Wahl, das sind um zwei mehr als im Jahr 2013. Sieben davon treten in allen sechs Bezirken des Bundeslandes an: Neben den fünf bereits im Landtag vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ und FPS kandidieren zusätzlich noch die NEOS und der im Jänner zurückgetretene Landesrat Hans Mayr mit seiner "Salzburger Bürgergemeinschaft" (SBG). Nur in der Stadt Salzburg und im Flachgau kann das Wahlbündnis KPÖ Plus gewählt werden, im Flachgau außerdem die Christliche Partei Österreichs (CPÖ).

Als erster der sieben landesweit antretenden Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn von den NEOS um 8.00 Uhr seine Stimme in seiner Heimatgemeinde Goldegg im Pongau abgegeben. Er war ohne Begleitung ins Wahllokal im Festsaal "Einklang" gekommen und wirkte etwas eilig. Schellhorn wird vormittags zum "Auspowern" noch eine Radtour unternehmen, wie er zur APA sagte. Zu Mittag geht es dann zu einem Familienessen.

Die jahrzehntelang die Landespolitik dominierenden Parteien ÖVP und SPÖ starten heuer auf sehr niedrigem Niveau: Beide Parteien wurden als Folge des Finanzskandals vor fünf Jahren abgestraft und erzielten das jeweils schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte: Die ÖVP kam auf 29,0 Prozent bzw. elf Mandate (minus 7,5 Prozentpunkte bzw. 3 Mandate), die SPÖ auf 23,8 Prozent oder neun Mandate (minus 15,6 Prozentpunkte bzw. 6 Mandate). Die Grünen räumten damals mit 20,2 Prozent und sieben Sitzen groß ab (plus 12,8 Prozentpunkte bzw. fünf Mandate). Die FPÖ legte um vier Prozentpunkte oder um einen Sitz auf 17,0 Prozent und sechs Mandate zu. Fünf dieser sechs Abgeordneten gehören seit dem Rauswurf im Juni 2015 der FPS an. Das Team Stronach schaffte mit 8,3 Prozent und drei Mandaten auf Anhieb den Sprung in den Landtag, zwei der drei Abgeordneten verließen die "Gelben" aber nach zweieinhalb Jahren.

Die ÖVP eroberte damals nach neun Jahren den Landeshauptmannsessel von Gabi Burgstaller (SPÖ) zurück. Ihr Nachfolger Wilfried Haslauer ging eine Koalition mit den Grünen und dem Team Stronach ein, wobei die ÖVP und die Grünen je drei Regierungsmitglieder stellten und das Team Stronach einen Landesrat. Dieser verließ später die Partei und trat am 30. Jänner als Konsequenz aus einer Spendenaffäre zurück. Seither stellt die ÖVP ein viertes Regierungsmitglied.

Auch wenn die Umfragen keine allzu großen Veränderungen verheißen ist das Medieninteresse groß: Das Landesmedienzentrum erwartet rund 100 Journalisten und Techniker von Fernsehen, Print und Online. Acht Fernsehstationen und Medienhäuser werden live berichten.

Mit Salzburg endet die erste Landtagswahl-Serie nach dem Machtwechsel im Bund. Bei den bisher drei Urnengängen wurden die Amtsinhaber gestärkt. Die Grünen, die im Oktober 2017 aus dem Nationalrat gewählt wurden, konnten sich in Niederösterreich und Tirol im Landtag halten, in Kärnten aber nicht. Ähnlich erging es den NEOS: Sie schafften es in Kärnten nicht ins Landesparlament, wohl aber in Niederösterreich und Tirol.