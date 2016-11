Nach den dem KSV1870 vorliegen Informationen sollen die Passiva 4,5 Mio. Euro betragen. Gegenüber stünden Aktiva von etwa einer halben Mio. Euro. Die Schuldnerin betreibt die Restaurantkette Schnitzelhaus an insgesamt 22 Standorten in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Salzburg.

Als Insolvenzursache wird vom Unternehmen angegeben, dass man nach der Übernahme im Herbst 2014 in weiterer Folge die meisten der damals bestehenden Franchiseverträge gekündigt habe, um die Restaurantkette selbst zu führen. Es sei in diesem Zusammenhang zu erheblichen ungeplanten Aufwendungen gekommen, "da teilweise auch gerichtliche Schritte zu ergreifen waren", berichtete der KSV. Erschwerend hätten sich zudem Forderungsausfälle ausgewirkt.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten, der die Zahlung einer Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren ab Annahme vorsieht. Der KSV berichtete von der erklärten Absicht des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen und durch Abschluss eines Sanierungsplans eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten zu erreichen. Auf dieser Basis sollen auch bereits eingeleitete Gespräche mit potenziellen Investoren positiv abgeschlossen werden.

Künftig "Restaurants in Hochfrequenzlagen"

Die insolvente Schnitzelhaus-Eigentümerin Food4you gmbh will sich laut Eigentümer Christian Wimmer künftig "auf größere Restaurants in Hochfrequenzlagen" konzentrieren. Schon im Sommer seien neue Lokale in der BahnhofCity Wien West und in der SCS eröffnet worden, 2017 sollen Standorte im Donauzentrum/Donau Plex, in der Wiener Innenstadt und der Plus City in Linz folgen, berichtete Creditreform.

Kleinere Standorte sind dem Gläubigerschutzverband zufolge in den vergangenen Monaten verkauft worden. "Die finanziellen und bürokratischen Belastungen in der Gastronomie machen es in Österreich mittlerweile unmöglich, bestimmte Geschäftstypen profitabel zu führen", wurde Wimmer zitiert. Die Weiterführung des Unternehmens sei mit der Rückkehr zum jahrzehntelang bei Schnitzelhaus bewährten Eigenfilial-System geplant.

NÖ-Standorte:

Hollabrunn, Bahnstraße 34

Korneuburg, Wiener Straße 2

Wiener Neustadt, Neunkirchner Straße 55

Klosterneuburg, Weidlinger Straße

SCS Multiplex