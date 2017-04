Das teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Lenker des Schwerfahrzeugs hatte Klopfgeräusche aus dem Laderaum gehört und die Polizei gerufen. Die Männer stellten einen Asylantrag.

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte - aus Bulgarien kommend - seinen Sattelschlepper gegen 22.00 Uhr am Rastplatz Gaishorn am See an der Pyhrnautobahn (A9) abgestellt, um eine Pause zu machen. Da vernahm er Klopfgeräusche aus dem Anhänger.

Die Autobahninspektion Trieben ließ den Lkw vor Ort öffnen und fand im Inneren des Fahrzeuges vier junge Afghanen, drei davon jeweils 16 Jahre, einer 20 Jahre alt.