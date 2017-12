"Nora wurde am 24. November 2013 in Tallinn geboren. Sie ist vier Jahre alt, eine hübsche junge Eisbären-Dame und natürlich noch deutlich kleiner als unsere zwei Jahre älteren Tiere Lynn und Ranzo", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter am Mittwoch.

Die Eisbären in den europäischen Zoos werden im Rahmen eines Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) koordiniert. Da im Zoo von Tallinn mit Nora vier Eisbären gelebt haben, hat der Zuchtbuchführer für sie einen neuen Platz gesucht.

Während der Eingewöhnungsphase in den nächsten Tagen wird sie im Innenbereich und somit für die Besucher noch nicht zu sehen sein. "Die Zusammengewöhnung erwachsener Eisbären muss sehr behutsam vonstattengehen. Lynn und Ranzo riechen bereits, dass eine neue Eisbärin da ist und zeigen sich schon sehr interessiert", so Schratter. Im nächsten Schritt werden sie sich über ein Gitterfeld sehen dürfen. Je nachdem, wer sich freundlicher zeigt, wird der erste neue Spielgefährte von Nora.