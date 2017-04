Die Schuhmacherin und letztjährige „Crazy Shoe“-Siegerin Jennifer Cavanaugh aus Gmünd konnte mit ihrem diesjährigen Beitrag, den Peter Pan-Stiefeln, zwar keine Top 3-Platzierung erreichen, bezauberte das Publikum aber mit einer poetischen Inszenierung. Foto: Weinwurm | PR-Agentur aditorial/Beate Mayr-Kniescheck

Beim „Award for the Crazy Shoe“ konnte Jennifer Cavanaugh aus Gmünd heuer zwar mit ihrer neuen Schuh-Kreation ihren Vorjahres-Sieg nicht wiederholen, mit ihrer großvolumigen poetischen Inszenierung in Anlehnung an das „Nimmerland“ von Peter Pan war sie aber dennoch ein toller Blickfang

Die Schuhmacherin der Waldviertler Werkstätten in Schrems band nämlich wieder allerhand ungewöhnliche Materialien in ihren Beitrag für den Award ein. Unter anderem lieferten ihre beiden Kinder unter anderem Peter Pan-Spielfiguren, aus denen bei der Vorführung der Schuhe Feenstaub auf das Publikum rieselte und Spielzeug-Kanonen aus Piratenschiffen auf die Jury feuerten.