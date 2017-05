Mit dem Koalitionspartner sieht sie trotz Kritik von Teilen der ÖVP "keine unüberbrückbaren Hindernisse", so die Ministerin am Dienstag. "Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen." Am Sonntag endete die Frist für Stellungnahmen.

Manche im Zuge des Begutachtungsprozesses vorgebrachte Kritikpunkte wie etwa bei der Sonderpädagogik oder den ganztägigen Schulformen werde man aufgreifen und berücksichtigen, kündigte Hammerschmid an. Bei anderen müsse man die Skeptiker überzeugen. "Ein Vorwurf, der immer wieder kam, war: Man findet in dem Paket nichts Pädagogisches. Ja, eh - wenn wir das Thema ernst nehmen und die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort für die Kinder gestalten lassen wollen, dann kann man das nicht in einem Autonomiepaket festschreiben." Das gesamte geplante neue Regelwerk sieht sie als "Möglichkeitspaket": Wir können die Standorte nur unterstützen, zwingen können wir sie nicht."

Der gesamte Bereich sei derzeit "überreglementiert" und müsse über Schulversuche oft umgangen werden, argumentierte Hammerschmid. Zunehmend heterogene Klassen mit Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen und die Zunahme neuer Technologien in der Berufswelt machten themenspezifischen und interdisziplinären Unterricht erforderlich. "Da haben eine 50-Minuten-Einheit und fixe Gruppengrößen keinen Platz mehr. Das ist in den Gesetzesentwürfen so abgebildet."

Natürlich verstehe sie die Sorgen um drohende größere Klassen und ein "verstecktes Sparpaket", so die Ministerin. "Aber wir haben erstmals festgeschrieben, dass wir die Ressourcen anhand des bisherigen Schlüssels mitgeben. Wenn es mehr Schüler gibt, gibt es auch mehr Ressourcen." Sollte die Sorge bestehen, dass ein Direktor oder Clusterleiter seine Möglichkeiten bei der Festlegung der Gruppengröße missbrauchen sollte, könne sich die Schulgemeinschaft an die Bildungsdirektion wenden - auch das sei im Gesetz festgeschrieben. "Der Leiter wird sich auch rechtfertigen müssen, wenn er in fünf Jahren zur Wiederbestellung ansteht."

Beim zweiten großen Kritikpunkt, der Schaffung von Schulclustern, verwies Hammerschmid auf die Alternative: "Da geht es um Schulschließung oder um den Erhalt im Schulverbund im Clustersystem." In erster Linie gehe man im Ministerium davon aus, dass der Zusammenschluss zu Clustern freiwillig erfolge. Im Pflichtschulbereich habe das Ministerium außerdem darauf keinen Einfluss, da dies den Schulerhaltern (in der Regeln der Gemeinde) zukomme.

Befürchtungen der Wiener Pflichtschullehrer trat Hammerschmid entgegen. "In der Stadt erwarte ich nicht rasend viele Cluster." Diese seien vor allem für den ländlichen Bereich gedacht. Mit den damit verbundenden Einsparungen bei den bisherigen Direktoren könnten insgesamt 700 bis 1.000 Verwaltungsstellen geschaffen werden. Darüber hinaus entstehe im Cluster ein Pool an Lehrern, die anders als derzeit jeweils auch nur in den Fächern eingesetzt werden können, die sie auch studiert haben. Mit dem unterhalb des jeweiligen Clusterleiters angesiedelten Standortleiter entstehe außerdem ein mittleres Management. Dafür gebe es auch weiter Abschläge bei der Unterrichtsverpflichtung - aber eben nicht mehr so viele wie bei den bisherigen Direktoren.

Die neuen Bildungsdirektionen sind für Hammerschmid "sicher nicht die Optimallösung". Durch deren Einrichtung als gemischte Bund-Länder-Behörden wisse man im Ministerium aber erstmals, wie viele Lehrer es an den Pflichtschulen gebe, was und in welchem Ausmaß sie unterrichten. "Diese Transparenz ist unglaublich viel wert."

"Missverständnisse" räumte Hammerschmid bei der Sonderpädagogik ein. Die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) würden auch künftig nicht aufgelöst und in die Bildungsdirektionen verlagert. Lediglich die Gutachten, ob ein Kind sonderpädagogischen Förderbedarf (spF) aufweist, würden künftig nicht mehr von den Sonderschuldirektoren getroffen, sondern von regional vor Ort befindlichen Experten der Bildungsdirektionen. Dafür gebe es mehr als 100 zusätzliche Dienstposten. "Derzeit beißt sich das ein bisschen", meinte Hammerschmid und verwies darauf, dass derzeit der Sonderschuldirektor den spF feststelle und damit gleichzeitig seine eigene Schülerzahl festlege. In Kärnten und Tirol, wo es derzeit schon Pilotprojekte mit der Entscheidung durch die Bildungsdirektion gebe, sei die Zahl der Kinder mit Förderbedarf zurückgegangen: "Das hat einen Grund."