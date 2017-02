Die von den Flughafen-Betreibern herbeigesehnte dritte Piste in Schwechat ist für das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) nicht genehmigungsfähig. Eine ordentliche Revision hat der dreiköpfige Richtersenat "nach detaillierter Prüfung und Abwägung der öffentlichen Interessen" nicht zugelassen, teilte das BVwG mit. Die Flughafen Wien AG will beim Verwaltungsgerichtshof gegen die Entscheidung vorgehen.

"Durch den Bau der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat und dem damit erhöhten Flugverkehr würden die Treibhausgasemissionen Österreichs deutlich ansteigen", schrieb das Gericht Donnerstagabend in einer Aussendung.

Das öffentliche Interesse am Schutz vor den negativen Folgen des Klimawandels, insbesondere durch die hohe CO2-Belastung, wurde vom Gericht höher bewertet als die positiven öffentlichen, standortpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Interessen an der Verwirklichung des Vorhabens samt dem zusätzlichen Bedarfs des Flughafens. Eine hohe zusätzliche CO2-Belastung sei gegenüber den positiven Aspekten des Vorhabens nicht zu rechtfertigen.

Airport wehrt sich gegen negative Entscheidung

"Der Flughafen Wien nimmt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mit Bedauern zur Kenntnis", teilte ein Airportsprecher auf Anfrage mit. "Die Flughafen Wien AG wird gegen diesen Bescheid vorgehen und in dieser Frage den Verwaltungsgerichtshof befassen", betonte der Sprecher. "Sollte es aufgrund dieser Entscheidung zu keiner dritten Piste kommen, so hätte das jedenfalls negative Auswirkungen auf die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Österreich."

Gerichtssprecher waren für Nachfragen zur Entscheidung - siehe im Internet unter http://go.apa.at/igVU7u5g - Donnerstagabend nicht erreichbar.

WK Wien bedauert Nein des BVwG

Das Nein des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zur geplanten dritten Piste am Airport Wien-Schwechat stößt auf Kritik der Wirtschaftskammer Wien. Die Entscheidung sei "bedauerlich und aus standortpolitischer Sicht unverständlich", erklärte WK-Wien-Präsident Walter Ruck am Donnerstagabend.

Eine dritte Piste in Schwechat sei ein wesentlicher standortpolitischer Faktor, der für die wirtschaftliche Zukunft der Stadt entscheidende Bedeutung habe, so Ruck in einer Aussendung. Er sieht das Projekt "EMA" und die Drehscheibenfunktion in den Osten "ernsthaft gefährdet". Für den Plan, die European Medicine Agency nach Wien zu holen, sei die dritte Piste ein entscheidender Bauteil - und Wien habe jährlich 15 Mio. Nächtigungen im Tourismus mit steigender Tendenz, verliere langsam aber die Alleinstellung in den Osten.

Als Wirtschaft stehe man weiterhin voll hinter dem Zukunftsprojekt der dritten Piste, denn letztlich gehe es um Wien, den Standort, Österreich und vor allem Arbeitsplätze, so Ruck.