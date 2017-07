Das Duo verbesserte sich beim WM-Debüt im Finale mit 85,7694 Punkten um einen Platz.

In der Vorrunde des Free-Bewerbs werden die Schwestern am Dienstag eine neu einstudierte Kür präsentieren. Schon am Montag startet Vasiliki Alexandri in der Einzel-Vorrunde des Kür-Bewerbs.