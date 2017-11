Es wird eng am Zauberberg, die Zeit drängt: Um die heurige Wintersaison am Semmering doch noch zu ermöglichen, hat das Land Niederösterreich der Panhans Holding Group als Eigentümerin der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen nun die Zusammenarbeit angeboten: Mit der Niederösterreichischen Bergbahnen – Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG), einer Tochtergesellschaft der Wirtschaftsagentur ecoplus, will das Land die Liftgesellschaft langfristig pachten und betreiben.

„Unser Ziel ist es, dass der Semmering möglichst rasch in die Wintersaison starten kann. Im Sinne der Betriebe und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Tourismusregion haben wir daher den Eigentümern der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen ein Kooperationsangebot vorlegt“, so der kaufmännische ecoplus-Geschäftsführer Jochen Danninger.

Ziel ist rascher Start in die Wintersaison 2017/18

Die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen verfügen nach eigenen Angaben derzeit nicht über das für den Betrieb zwingend notwendige Personal, die NÖN berichtete. Vor allem Betriebsleiter werden gesucht. Darüber hinaus ist den Medien zu entnehmen, dass auch in anderen Bereichen der Bergbahnen dringender Handlungs- und Investitionsbedarf besteht. Bereits seit Wochen ist die NÖ-BBG mit der Panhans Holding Group im Gespräch und bietet im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ihre Unterstützung an.

Der kaufmännische ecoplus Geschäftsführer Jochen Danninger betont: „Wir würden als Pächter alle Hebel in Bewegung setzen, um möglichst rasch in die Wintersaison 2017/18 starten zu können. Dafür benötigen wir jedoch eine Entscheidung der Eigentümer: Wenn sie unser Pachtangebot annehmen, steht die ecoplus-Tochter NÖ-BBG ‚Gewehr bei Fuß‘, um den Winterbetrieb des Skigebietes möglichst rasch ins Laufen zu bringen. Wenn allerdings die Panhans Holding Group ihrer Verantwortung nachkommt und die behördlichen Auflagen fristgerecht erfüllt, wäre das ebenfalls eine sehr positive Entwicklung. Die Verantwortung liegt bei den Eigentümern und die Zeit drängt. Sie müssen jetzt entscheiden, wie es am Semmering weitergehen soll.“

Langfristige Partnerschaft angestrebt

Konkret geht es bei dem Kooperationsangebot darum, den Betrieb der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen gemeinsam mit einem privaten Partner langfristig zu pachten. „Somit wäre es uns auch möglich, im Laufe der nächsten Jahre die notwendigen Investitionen – beispielsweise bei der Beschneiungsanlage – zu tätigen. Uns geht es um stabile Verhältnisse, eine langfristige Partnerschaft mit allen Tourismusbetrieben und eine positive Entwicklung des Standortes“, sagt NÖ-BBG-Geschäftsführer Markus Redl.

Vor der Unterzeichnung eines Pachtvertrages muss jedoch eine positive technische Überprüfung der Liftanlagen erfolgt sein. Die Funktion der Niederösterreichischen Bergbahnen – Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG), als 100 prozentige Tochtergesellschaft der Wirtschaftsagentur ecoplus, ist der Betrieb von Bergbahnen an ausgewählten Standorten in Niederösterreich, wie am Annaberg, Hochkar, bei den Ötscherliften, in Mönichkirchen und in St. Corona am Wechsel

Eine Stellungnahme der Panhans-Gruppe steht noch aus.