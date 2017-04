Fünftgrößtes Hochhaus der Welt eröffnet .

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat am Montag das fünftgrößte Hochhaus der Welt geöffnet. Der 123 Stockwerke zählende Lotte World Tower im südöstlichen Stadtteil Jamsil ragt 555 Meter in die Höhe. Zur Eröffnung veranstaltete der Lotte-Konzern am Sonntag ein großes Feuerwerk.