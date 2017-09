Siege für Spitzenclubs Juventus, Napoli und Milan .

Die italienischen Fußball-Topclubs Juventus Turin, SSC Napoli und AC Milan haben am Sonntag in der Serie A Siege gefeiert. Die Turiner setzten sich dank eines Triplepacks von Paulo Dybala bei Sassuolo mit 3:1 durch, verloren aber die Tabellenführung an die Neapolitaner, die bei ebenfalls zwölf Punkten aus vier Partien durch das Heim-6:0 über Benevento das bessere Torverhältnis aufweisen.