Bill Cosby schuldig gesprochen .

Der in den USA wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte frühere TV-Star Bill Cosby ist am Donnerstag von einer Jury für schuldig befunden worden. Die Geschworenen des Gerichts in Norristown im US-Staat Pennsylvania sahen die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an.