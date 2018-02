Lieferwagen fährt in Passanten - kein Anschlag .

In der chinesischen Hafenstadt Shanghai ist laut Augenzeugen ein Lieferwagen mit Gasflaschen brennend und mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gefahren und hat mindestens 18 Menschen verletzt. Erste Berichte in sozialen Medien über Todesopfer bestätigten die Behörden vorerst nicht. Die Polizei schließt mittlerweile einen Anschlag aus und spricht von einem Unfall.