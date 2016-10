Das teilte der russische UNO-Botschafter und derzeitige Ratspräsident Witali Tschurkin am Donnerstag nach einer Sitzung des Gremiums in New York mit. Die 15 Mitglieder hatten eine letzte Abstimmung über die Kandidaten abgehalten.

Damit hat Guterres, der frühere Chef des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR, den Posten des UNO-Chefs so gut wie sicher. Die UNO-Vollversammlung muss über die Personalie zwar auch noch abstimmen, das gilt aber als Formalie. Guterres würde den Posten dann zum 1. Jänner vom derzeitigen UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon übernehmen, dessen zweite Amtszeit zum Jahresende ausläuft.