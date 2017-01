Der Salzburger musste sich am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen als Dritter dem Norweger Daniel Andre Tande und Olympiasieger Stoch geschlagen geben. Kraft fehlen vor dem dritten Bewerb in Innsbruck am Mittwoch aber nur 0,8 Punkte auf Stoch. Neuer Dritter ist Tande mit 6,6 Rückstand.

Der bisher drittplatzierte Michael Hayböck rutschte nach Rang zehn in Garmisch auf Gesamtrang sechs zurück.