"Ich freue mich irrsinnig, den Pieps am Start wieder zu hören. Ich bin aber natürlich einfach noch nicht ganz auf dem Niveau, wo ich schon einmal war. Da gehören einfach Rennstarts dazu, um da wieder hinzukommen", betonte Brem. Die damalige ÖSV-Top-Riesentorläuferin hatte sich Anfang November 2016 im Training das Schien- und Wadenbein im linken Bein gebrochen und war die ganze Saison ausgefallen.

Die lange Rehabilitation sei fordernd und eine "Achterbahnfahrt" gewesen, mittlerweile sei ihr Bein aber wieder voll belastbar. "Es ist wahnsinnig viel harte Arbeit gewesen. Das war jetzt ein weiter Weg bis dahin, dass ich da am Start bin. Der Weg ist sicher noch nicht zu Ende." Als bleibende Erinnerung trägt Brem einen Marknagel im Bein mit sich herum. "Den spürt man einfach bei gewissen Belastungen. Aber es ist nichts, was nicht handelbar ist, ich kann damit umgehen."

Sie erwartet sich trotz vielversprechender Trainingsleistungen noch keine Wunderdinge. "Ich habe natürlich eine gewisse Erwartungshaltung an mich selber, wie ich Skifahren will. Ich darf mir, glaube ich, aber keine Illusionen machen." Ihre Erfolge aus der Zeit vor der Verletzung weisen ihr jedoch den Weg. "Ich habe das Wissen, ich kann es. Die Erinnerung im Kopf, die Vorstellung, wie es geht."

Ganz rund laufe es nach der langen Pause aber natürlich noch nicht. "Das Skifahren funktioniert teilweise schon ganz gut, aber noch nicht immer so, wie ich es gern hätte." Trotzdem gebe es nichts, was sie lieber täte, "als Skifahren zu gehen und daran zu arbeiten".

Für Brem ist das 2016 für ihren Lieblingsort Aspen in den Kalender gerückte Killington Neuland. Ihre Teamkolleginnen haben mit der Strecke indes noch eine Rechnung offen. "Ich versuche es heuer besser zu machen", betonte etwa die im Vorjahr im RTL ausgeschiedene Stephanie Brunner. Die Tirolerin ist mit einem vierten Platz in Sölden und dem überraschenden achten Slalom-Rang in Levi wieder stark gestartet, warnt aber vor Überheblichkeit. "Das kann sich schnell wieder ändern, die Saison hat erst begonnen. Ich muss einfach weiter dranbleiben, weiter hart arbeiten. Es kommen wieder viele Verletzte zurück, es wird nicht leichter", verwies die Zillertalerin auch auf das Comeback von Brem.

Deutlich stärker als Brem ist freilich Mikaela Shiffrin zu erwarten. Aber auch die Dominatorin der Vorsaison hat nach den Rängen fünf in Sölden und zwei in Levi noch Luft nach oben. "Sie wird das sicher aufgearbeitet haben, sie wird sicher besser sein als die letzten zwei Rennen", glaubt Brunner schon an stärkere Auftritte der US-Olympiasiegerin vor Heimpublikum. Shiffrin sei aber bei weitem nicht die einzige "heiße Kandidatin." Dazu zählen im Riesentorlauf allen voran Söldengewinnerin Viktoria Rebensburg und im Slalom Levi-Triumphatorin Petra Vlhova.

Michaela Kirchgasser, vor einem Jahr in Killington als RTL-16. beste ÖSV-Läuferin, konzentriert sich nach ihren Knie-Operationen zur Schonung vorerst noch auf den Slalom. Bernadette Schild rechnet sich hingegen nach bester Laufzeit im zweiten Sölden-Durchgang auch im Riesentorlauf viel aus. "Das hat gezeigt, was ich drauf habe. Da muss ich jetzt dabei bleiben, dann ist auch im Riesen viel möglich", sagte Schild.

Dennoch bleibe der Slalom ihr Steckenpferd. "Wenn ich locker bleibe, meine Sache mache, dann kann ich schon vorne mitfahren. Ich bin sehr positiv eingestellt. Natürlich will ich wieder aufs Stockerl", gibt sich die Salzburgerin, die im unbeliebten Levi schon nach wenige Toren ausgeschieden war, auch für den Torlauf am Sonntag zuversichtlich.