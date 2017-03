"Das große Ziel ist mir verwehrt geblieben, Medaillen wären lässig gewesen. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Weltcup-Podestplätze", sagte Streitberger. Er bestritt sein letztes Rennen am 2. Dezember 2016 mit dem Super-G in Val d'Isere, wenige Tage später wurde er wegen eines Risses am Außenmeniskus operiert, hatte seitdem Knieprobleme. "Die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr."