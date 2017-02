Bei der Prozedur in der Klinik de La Tour in Meyrin sei bereits am Montag ihr gerissenes vorderes Kreuzband ersetzt worden, teilte die Schweizerin auf Facebook mit. Die ebenfalls beschädigten Menisken wurden demnach vernäht.

"Die Operation ist gut verlaufen", schrieb Gut, die in St. Moritz Super-G-Bronze gewonnen hatte. Nach der Abfahrt der Alpinen Kombination stürzte sie beim Einfahren für den Slalom unglücklich. Die 25-Jährige hatte in der vergangenen Saison erstmals den Gesamtweltcup gewonnen. Gut strebt ein Comeback im kommenden Olympia-Winter an.