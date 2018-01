Haver-Löseth und Zenhäusern gewannen City-Event .

Das zum Slalom-Weltcup zählende City Event in Stockholm hat am Dienstagabend mit der Norwegerin Nina Haver-Löseth und dem Schweizer Ramon Zenhäusern zwei Überraschungssieger gebracht. Österreichs Superstar Marcel Hirscher wurde Fünfter, baute aber seine Führung im Gesamt-Weltcup aus, da der Norweger Henrik Kristoffersen bereits in der Auftaktrunde scheiterte und deshalb nur Neunter wurde.