Jansrud entschied Super-G-Weltcup mit Sieg .

Kjetil Jansrud hat zum dritten Mal den Super-G-Weltcup der alpinen Skifahrer gewonnen. Der Norweger setzte sich am Sonntag in Kvtifjell im vorletzten Super-G dieser Saison vor Beat Feuz aus der Schweiz und Brice Roger aus Frankreich durch. Bester ÖSV-Läufer wurde Hannes Reichelt auf Position sieben. Für Jansrud ist es der zweite Saisonsieg und der 21. in seiner Karriere.