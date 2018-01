Kriechmayr in Wengen-Kombi nach starker Abfahrt voran .

Vincent Kriechmayr liegt zur Halbzeit der Alpinen Kombination im Ski-Weltcup in Wengen in Front. Der Oberösterreicher fuhr sich in der Abfahrt einen Vorsprung von 0,59 Sekunden auf seinen ÖSV-Teamkollegen Hannes Reichelt heraus, der allerdings auf den Slalom (14.00 Uhr) verzichten wollte. Die Ausgangsposition für Kriechmayr ist günstig, da nur wenige Technik-Spezialisten am Start sind.