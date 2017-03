Die US-Amerikanerin führt das Klassement vor Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien und Sofia Goggia aus Italien an. Beste Österreicherin wurde Tamara Tippler als Vierte. Ramona Siebenhofer, Christine Scheyer, Stephanie Venier und Nicole Schmidhofer fuhren auf die Plätze neun bis zwölf.

Lindsey Vonn setzte sich mit 17 Hundertsteln Vorsprung vor Ilka Stuhec an die Spitze der Rangliste. In der WM-Abfahrt in St. Moritz gewann die Amerikanerin Bronze. Im Weltcup aber war es ihr nach dem grandiosen Auftritt in der Abfahrt im Jänner in Garmisch, wo sie gut zwei Monate nach ihrem im Training erlittenen Oberarmbruch bereits wieder siegte, nicht mehr nach Wunsch gelaufen.

Ilka Stuhec kann am Samstag den Sieg in der Disziplinen-Wertung schon vor dem Finale in Aspen perfekt machen. Vor den letzten zwei Abfahrten des Winters liegt sie 137 Punkte vor der Italienerin Sofia Goggia, ihrer einzigen verbliebenen Konkurrentin im Kampf um die kleine Kristallkugel. Die Slowenin, Gewinnerin der ersten drei Weltcup-Abfahrten des Winters, hat sich ihren ersten Glaspokal am vergangenen Sonntag in Crans-Montana als Beste in der Kombination gesichert.